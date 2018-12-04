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Книгу «Банковский сектор экономики Приморья. От перестройки до реальности» презентовали во Владивостоке

Книгу «Банковский сектор экономики Приморья. От перестройки до реальности» презентовали во Владивостоке.

Ее автор генеральный директор Ассоциации экономического взаимодействия в Российской Федерации «Дальний Восток и Забайкалье» Виктор Рудько-Силиванов. Он участвовал в создании банковской системы современной России и написал серию книг по банковскому делу. Новая аналитическая работа — посвящена сотрудникам главного управления Центрального банка России по Приморскому краю, которому в следующем году исполнится 125 лет. Книга будет полезна всем, кто интересуется историей финансовой сферы и развитием банковского сектора Приморья.

 

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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