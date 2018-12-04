Книгу «Банковский сектор экономики Приморья. От перестройки до реальности» презентовали во Владивостоке.

Ее автор генеральный директор Ассоциации экономического взаимодействия в Российской Федерации «Дальний Восток и Забайкалье» Виктор Рудько-Силиванов. Он участвовал в создании банковской системы современной России и написал серию книг по банковскому делу. Новая аналитическая работа — посвящена сотрудникам главного управления Центрального банка России по Приморскому краю, которому в следующем году исполнится 125 лет. Книга будет полезна всем, кто интересуется историей финансовой сферы и развитием банковского сектора Приморья.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]