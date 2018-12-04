Книгу «Банковский сектор экономики Приморья. От перестройки до реальности» презентовали во Владивостоке
Книгу «Банковский сектор экономики Приморья. От перестройки до реальности» презентовали во Владивостоке.
Ее автор генеральный директор Ассоциации экономического взаимодействия в Российской Федерации «Дальний Восток и Забайкалье» Виктор Рудько-Силиванов. Он участвовал в создании банковской системы современной России и написал серию книг по банковскому делу. Новая аналитическая работа — посвящена сотрудникам главного управления Центрального банка России по Приморскому краю, которому в следующем году исполнится 125 лет. Книга будет полезна всем, кто интересуется историей финансовой сферы и развитием банковского сектора Приморья.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Новости партнеров
Ранее по теме
-
19.10.2018 Парламентская ассоциация «Дальний Восток и Забайкалье» начала работу во Владивостоке
-
01.02.2018 Опытнейшие спасатели ищут судно «Восток» в Японском море
-
04.08.2017 Банк «Восточный» и ХК «Адмирал» презентовали новый банковский продукт
-
27.07.2016 Следственный комитет Приморья отметил профессионализм журналистов ГТРК "Владивосток"
-
16.01.2015 Владивосток получил официальный статус финансовой столицы Дальнего Востока
-
07.05.2014 Сотрудники Центрального аппарата Следственного комитета РФ проведут личный прием граждан
Добавить комментарий