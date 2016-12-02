Более 13 кг сушеного трепанга пытались тайно вывезти в Китай россияне

13,4 кг сушеного трепанга обнаружили сотрудники Пограничного таможенного поста Уссурийской таможни. Четыре российских туриста, выезжавших в КНР, спрятали сушеный трепанг в рюкзак и примотали к талиям. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на Ирину Кульчицкую, пресс-секретаря Уссурийской таможни.

При устном опросе туристы заявили, что не имеют при себе товаров, запрещенных к вывозу из России. Однако при досмотре в рюкзаке одного из россиян таможенники обнаружили два прозрачных пакета с трепангом. Еще трое граждан РФ спрятали трепанг под куртками, примотав пакеты скотчем к талиям. Правонарушители пояснили, что трепанг везут для продажи в КНР.

За сокрытие товаров от таможенного контроля Уссурийская таможня возбудила четыре дела об административных правонарушениях. Правонарушителям грозит штраф — до трехкратного размера стоимости товара с конфискацией.

Отметим, трепанг, или, как его называют жители Поднебесной, «морской женьшень», высоко ценится в Китае благодаря целебным свойствам. Его стоимость на черном рынке КНР составляет около 2 тысяч долларов США за килограмм.

Товар направлен на экспертизу, ведется расследование.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]