Новости Происшествия

QR Код этой страницы
Сегодня, 17:51
  0

Житель Артема убил своего знакомого, отказавшего ему в займе денег

Житель Артема убил своего знакомого, отказавшего ему в займе денег

Фото: Первый Тульский

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении местного жителя. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлёкшее по неосторожности смерть потерпевшего).

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на СК РФ по Приморскому краю, в сентябре 2018 года в помещении веранды дома на улице Жамского в городе Артеме обвиняемый, будучи в состоянии алкогольного опьянения, напал на своего знакомого из-за отказа в займе денежных средств и нанёс ему не  менее 10 ударов ножом в различные части тела. От полученных телесных повреждений потерпевший умер.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru
Комментировать

Подписывайтесь на наш канал в Facebook,
будьте в курсе последних событий!


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Новости партнеров

Ранее по теме


Добавить комментарий

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта.
Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку:








Школа телевидения

В объективе: дети

Школьное радио







Детские Вести

Отдых у моря