Житель Артема убил своего знакомого, отказавшего ему в займе денег

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении местного жителя. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлёкшее по неосторожности смерть потерпевшего).

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на СК РФ по Приморскому краю, в сентябре 2018 года в помещении веранды дома на улице Жамского в городе Артеме обвиняемый, будучи в состоянии алкогольного опьянения, напал на своего знакомого из-за отказа в займе денежных средств и нанёс ему не менее 10 ударов ножом в различные части тела. От полученных телесных повреждений потерпевший умер.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]