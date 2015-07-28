Новости Происшествия

QR Код этой страницы
Сегодня, 17:52
  0

В Приморье суд рассмотрит дело водителя, совершившего смертельное ДТП

В Приморье суд рассмотрит дело водителя, совершившего смертельное ДТП

Прокуратурой Анучинского района утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя Чугуевского района, который обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека). Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на прокуратуру.

По версии следствия, в августе 2018г. фигурант, управляя автомобилем марки «КАМАЗ 4310», двигаясь по автомобильной дороге местного значения «Анучино-Еловка-Муравейка», нарушил правила дорожного движения и, утратив контроль над управлением автомобилем, совершил съезд с проезжей части в кювет.

В результате этого «КАМАЗ» опрокинулся в водоем, а пассажира (напарник водителя) зажало в деформированной кабине, где он и утонул.

В настоящее время уголовное дело направлено для рассмотрения в Анучинский районный суд для рассмотрения по существу.

 

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru
Комментировать

Подписывайтесь на наш канал в Одноклассниках,
будьте в курсе последних событий!


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Новости партнеров

Ранее по теме


Добавить комментарий

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта.
Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку:








Школа телевидения

В объективе: дети

Школьное радио







Детские Вести

Отдых у моря