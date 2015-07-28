В Приморье суд рассмотрит дело водителя, совершившего смертельное ДТП

Прокуратурой Анучинского района утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя Чугуевского района, который обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека). Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на прокуратуру.

По версии следствия, в августе 2018г. фигурант, управляя автомобилем марки «КАМАЗ 4310», двигаясь по автомобильной дороге местного значения «Анучино-Еловка-Муравейка», нарушил правила дорожного движения и, утратив контроль над управлением автомобилем, совершил съезд с проезжей части в кювет.

В результате этого «КАМАЗ» опрокинулся в водоем, а пассажира (напарник водителя) зажало в деформированной кабине, где он и утонул.

В настоящее время уголовное дело направлено для рассмотрения в Анучинский районный суд для рассмотрения по существу.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]