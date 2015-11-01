Генконсульство США во Владивостоке в среду будет закрыто из-за траура
Генеральное консульство США во Владивостоке в среду не будет работать в связи с национальным днем траура, сообщает "Вести: приморье" со ссылкой на "Интерфакс-Дальний Восток".
Флаг на Генеральном консульстве США приспущен. CША отдают дань памяти Джорджу Бушу - выдающемуся гражданину, смелому летчику, герою Второй мировой войны и 41-му президенту США (1989-1993). Президент США Дональд Трамп объявил 5 декабря Национальным днем траура. В связи с этим все правительственные учреждения США завтра работать не будут.
Генконсульство также сообщило, что визовые собеседования, назначенные на 5 декабря, состоятся в ближайшее время.
Джордж Буш-старший умер в возрасте 94 лет в Хьюстоне 30 ноября.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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