Наркотики в тапочках пытались передать в СИЗО Владивосток
Сотрудники СИЗО-1 ГУФСИН России по Приморскому краю изъяли наркотические вещества, спрятанные ухищренным способом, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу ГУФСИН России по Приморскому краю.
Благодаря грамотным и оперативным действиям сотрудников СИЗО-1 при помощи служебной собаки по кличке Чердаш была пресечена на режимную территорию передача наркотических веществ, спрятанных ухищренным способом.
При досмотре посылки на имя одной из обвиняемой М. в тапочке были обнаружены и изъяты свертки с порошкообразным содержимым бежевого и зеленого цветов.
Экспертиза подтвердила, что данные вещества являются наркотическими. В первом свертке была смесь героина, 6-моноацетилморфина и ацетилкодеина общей массой 1,29 граммов, во втором — масло каннабиса общей массой 1,06 граммов.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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