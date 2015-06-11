Новости Происшествия

QR Код этой страницы
Сегодня, 09:35
  0

Наркотики в тапочках пытались передать в СИЗО Владивосток

Наркотики в тапочках пытались передать в СИЗО Владивосток

Фото: newsvl.ru

Сотрудники СИЗО-1 ГУФСИН России по Приморскому краю изъяли наркотические вещества, спрятанные ухищренным способом, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу ГУФСИН России по Приморскому краю.

Благодаря грамотным и оперативным действиям сотрудников СИЗО-1 при помощи служебной собаки по кличке Чердаш была пресечена на режимную территорию передача наркотических веществ, спрятанных ухищренным способом.

При досмотре посылки на имя одной из обвиняемой М. в тапочке были обнаружены и изъяты свертки с порошкообразным содержимым бежевого и зеленого цветов.

Экспертиза подтвердила, что данные вещества являются наркотическими. В первом свертке была смесь героина, 6-моноацетилморфина и ацетилкодеина общей массой 1,29 граммов, во втором — масло каннабиса общей массой 1,06 граммов.

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru
Комментировать

Подписывайтесь на наш канал в Одноклассниках,
будьте в курсе последних событий!


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Новости партнеров

Ранее по теме


Добавить комментарий

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта.
Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку:








Школа телевидения

В объективе: дети

Школьное радио







Детские Вести

Отдых у моря