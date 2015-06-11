Наркотики в тапочках пытались передать в СИЗО Владивосток

Сотрудники СИЗО-1 ГУФСИН России по Приморскому краю изъяли наркотические вещества, спрятанные ухищренным способом, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу ГУФСИН России по Приморскому краю.

Благодаря грамотным и оперативным действиям сотрудников СИЗО-1 при помощи служебной собаки по кличке Чердаш была пресечена на режимную территорию передача наркотических веществ, спрятанных ухищренным способом.

При досмотре посылки на имя одной из обвиняемой М. в тапочке были обнаружены и изъяты свертки с порошкообразным содержимым бежевого и зеленого цветов.

Экспертиза подтвердила, что данные вещества являются наркотическими. В первом свертке была смесь героина, 6-моноацетилморфина и ацетилкодеина общей массой 1,29 граммов, во втором — масло каннабиса общей массой 1,06 граммов.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]