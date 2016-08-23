Во вторник в эфире ГТРК «Владивосток» начались совместные агитационные мероприятия кандидатов на должность губернатора Приморского края, выборы которого состоятся 16 декабря. Их выступления транслировались одновременно на телеканалах «Россия-1» и «Россия-24», и в радиоэфире «Радио России. Приморье», «Вести FM. Владивосток» и «Радио Маяк. Владивосток». Тема обсуждения — социально-экономического развития края. Подробности — далее.

4 декабря 2018-го — сенсация в политической истории края. Впервые за всё время выборов губернатора Приморья в публичных выступлениях лично принимает участие действующий глава региона. Олег Кожемяко излагает в телевизионном эфире не планы, а уже принятые решения, направленные на кардинальное улучшение социально-экономической обстановки в крае и благосостояния жителей Приморья.

Олег Кожемяко, кандидат в губернаторы Приморского края, временно исполняющий обязанности губернатора Приморья: «Мы успели принять закон о детях войны, людях старшего поколения, которые много сделали для Приморского края и этот закон работает. Это снижение платы за капитальный ремонт для пенсионеров, отработавших по 30—40 лет. Приняты уже депутатами законы. Это вопрос увеличения стоимости питания детей, которое сейчас стало в два раза больше, с 21 стало 42. Второй момент — это поднятие базовых окладов педагогов, у детских садов, у школ появляется возможность обновить оборудование, не брать родительские поборы на мебель, на инструменты».

Остальные участники первого дня дебатов свои позиции так же обозначают ясно, внятно и с позиций тех партий, которые выдвинули на выборы губернатора Приморья.

Андрей Андрейченко, кандидат в губернаторы Приморского края (ЛДПР): «В следующий раз я расскажу о своей программе. Сегодня мне хотелось бы рассказать о себе. Узнаваемость растет, а обо мне как кандидате многие не знают. Приход к власти оппозиции — это независимые СМИ, независимые правоохранительные органы, которые будут наблюдать за каждым шагом нашей команды».

Игорь Степаненко, кандидат в губернаторы Приморского края («Патриоты России»): «Необходимо увеличивать доходную часть бюджета на основе методики расчета налогового потенциала региона. Все очень даже продуманные меры очень часто разбиваются о рифы коррупции, именно на данном направлении необходимо сфокусировать силы, создать четкий механизм недопущения хищения бюджета преступными элементами».

Алексей Тимченко, кандидат в губернаторы Приморского края («Партия Роста»): «Я бы хотел поговорить о развитии предпринимательства и бизнеса».

Роза Чемерис, кандидат в губернаторы Приморского края (Народная партия «За женщин России!»): «Самое важное, чтобы развитие туристической отрасли создавало новые рабочие места, потому что каждый день все мы видим, как приезжают туристы, посещают рестораны, галереи, живут в гостиницах — ведь все это кто-то обслуживает из жителей региона».

Этот эфир показал, что главное в этих обсуждениях — умение максимально дистанцироваться от политических платформ и взглядов, показать свои реальные способности управленца для достижения результатов в решении конкретных проблем приморцев, причем — в жизненно важных сферах.

Олег Кожемяко, кандидат в губернаторы Приморского края, временно исполняющий обязанности губернатора Приморья: «Эти решения и законы мы принимаем не потом, после выборов, мы их принимаем сегодня и сейчас».

Первый эфир комом не получился. Хоть и смутил некоторых участников яркий свет новой студии ГТРК «Владивосток», бьющий прямо в глаза. И форма генерала пришлась в таком разговоре кстати, и женщина с пониманием отнеслась к тому, что ей не уступили место в порядке выступления — таковы правила! Следующие дебаты состоятся 6 и 10 декабря в эфире ГТРК «Владивосток». Начало в 10.00.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]