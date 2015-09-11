Современный гемодиализный центр открывают в Артеме
Новый центр амбулаторного диализа для пациентов с хронической почечной недостаточностью готовится к открытию в Артеме. Сейчас здесь идут последние приготовления к приему пациентов.
Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу администрации Приморского края, новый центр станет четвертым диализным центром, открытым в Приморье.
«Первый подобный центр появился в июле 2016 года в Спасске-Дальнем. Второй – открыт в конце 2017 года в Находке, в мае 2018-го – диализный центр в Арсеньеве. Сейчас появится и в Артеме», – сообщила и.о. директора департамента здравоохранения Тамара Курченко.
Новый центр оснащен диализным оборудованием последнего поколения: пятью аппаратами «искусственная почка» японского производства, высокопроизводительной системой водоподготовки, системой приготовления и центральной раздачи диализного концентрата, а также всеми необходимыми комплектами расходного оборудования и материалами.
Значимого открытия ждали врачи и пациенты всего юго-центрального Приморья, нуждающиеся в заместительной почечной терапии. Это жители Артема, Надеждинского, Михайловского и Шкотовского районов, которым приходилось ездить три раза в неделю за процедурой гемодиализа в Уссурийск, Владивосток или Находку.
В департаменте здравоохранения подчеркнули, что развитие диализной службы в Приморье обусловлено ростом количества пациентов с нарушением функций почек. Причинами нарушений в мочевыделительной системе могут стать такие заболевания как сахарный диабет, рак почек, повышенное артериальное давление. Процедура диализа позволяет увеличить продолжительность жизни пациентов.
Отметим, что новый гемодиализный центр, как и остальные три, откроется на условиях государственно-частного партнерства (ГЧП). По контракту компания, которая частично взяла на себя функции нефрологической службы здравоохранения Приморья, работает по системе обязательного медицинского страхования, то есть полностью обеспечивает аппаратуру расходным материалом, а сами пациенты получают соответствующую помощь бесплатно в рамках полиса ОМС.
Открытие диализного центра состоится 6 декабря в 12.00 по адресу: улица Бабушкина, 34.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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