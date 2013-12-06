Приморский участковый разыскал похищенных друзей человека и вернул их хозяйке

В дежурную часть отдела МВД России по городу Артему поступило сообщение местной жительницы. Женщина рассказала, что со двора частного дома, расположенного на улице Комсомольской, пропали две собаки породы немецкая овчарка. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на УМВД по ПК.

Сотрудники полиции изучили записи камер видеонаблюдения с близлежащих домов. На одном видеоизображении видно, как собаки бегают на крыльце магазина, расположенного неподалеку от дома. На втором — неизвестный мужчина подбирает с земли веревку и уводит на ней одну из собак. А спустя небольшой промежуток времени другую собаку уводит неизвестная женщина.

Работая на административном участке, участковый уполномоченный полиции Григорий Морозов установил, что немецкие овчарки могут находиться в одном из частных домовладений. Прибыв по указанному адресу и опросив владельца, участковый выяснил, что мужчина приобрел двух собак для охраны дома у неизвестных лиц. Хозяин домовладения также пояснил, что не знал, что собаки продавцу не принадлежат.

Немецкие овчарки возвращены законной владелице.

Приказом начальника отдела МВД России по городу Артему участковому уполномоченному капитану полиции Григорию Морозову объявлена благодарность.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]