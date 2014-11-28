Спасатели убеждают приморцев не выходить на хрупкий лед

На водных объектах Приморья формируются ледовые покрытия. В большинстве случаев лед пока ещё тонкий, хрупкий, неокрепший, однако опасность провалиться не останавливает любителей подлёдного лова и детей, которым не терпится прокатиться по поверхности льда, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу ФГКУ "ДВРПСО МЧС России".

В целях предупреждения происшествий на водных объектах спасатели Владивостокского филиала ДВРПСО МЧС России проводят патрулирования, профилактические рейды в бухте Новик, в других местах выхода людей на лёд, доводят информацию о несчастных случаях.

Во время рейдов особое внимание уделяется детям. Спасатели рассказывают об опасности нахождения на водоемах, убеждают покинуть ледовое поле.

Ранее мы сообщали об опасных играх детей на озере в Первомайском районе Владивостока, возле дома по ул. Гризодубовой, 71. Искусственный водоем покрылся тонким слоем льда, и дети, возвращаясь со школы, которая расположена рядом, как правило, останавливаются здесь поиграть. "Один мальчишка вышел на середину озера и стал прыгать, пытаясь проверить лед на прочность", - рассказал очевидец. А ведь подобная шалость вполне может обернуться трагедией, если родители не обратят внимание на увлечения своих чад и не станут объяснять им, какую опасность таит в себе хрупкий лед.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]