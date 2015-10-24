На территории нацпарка "Земля леопарда" задержан браконьер

34-летний житель Хасанского района пытался организовать незаконную охоту на территории национального парка «Земля леопарда». Мужчина не успел нанести существенного ущерба природе, так как был задержан сотрудниками службы охраны национального парка.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу ОМВД по Хасанскому району Приморского края, задержание было проведено в верховьях реки Нарва, в ходе патрулирования территории госинспекторами нацпарка. Услышав несколько выстрелов, они прибыли на место и обнаружили мужчину. При себе у него оказался заряженный нарезной карабин, патроны и охотничий нож.

На место происшествия незамедлительно была вызвана следственно-оперативная группа отдела МВД России по Хасанскому району.

Подозреваемого в браконьерстве доставили в районный отдел полиции, где он дал признательные показания. Изъятое оружие направлено на баллистическое экспертизу, а также экспертизу холодного и металлического оружия.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренным пунктом «г» части 1 статьи 258 Уголовного кодекса Российской Федерации (Незаконная охота на особо охраняемой природной территории). Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа до 500 тысяч рублей, либо лишения свободы сроком до двух лет. Расследование уголовного дела продолжается.

Отметим, что на территории национального парка «Земля леопарда» запрещена любая деятельность, которая может нанести ущерб природным комплексам, объектам растительного и животного мира. Территория является эталонным участком южно-уссурийской тайги. Главная ее гордость – это дальневосточный леопард – самая редкая из крупных кошек на планете.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]