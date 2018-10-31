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Арест земельного участка у моря побудил приморца выплатить полумиллионный долг

Арест земельного участка у моря побудил приморца выплатить полумиллионный долг

Фото: КП-Пермь

В отделе судебных приставов по Тернейскому району находилось исполнительное производство в отношении гражданина Д., проживающего в отделенном северном поселке Амгу, о взыскании долга в пользу физического лица на общую сумму 504 000 рублей. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу краевого УФССП.

Должник был лично ознакомлен с постановлением о возбуждении в отношении него исполнительного производства, но требование судебного пристава — добровольно оплатить задолженность –  игнорировал.

В рамках исполнительного производства установлено, что помимо дома, являющегося зарегистрированным местом жительства неплательщика, в собственности гражданина Д. имеется земельный участок, расположенный на берегу Японского моря.

В качестве мотивации к выплате долга судебный пристав-исполнитель по постановлению Тернейского районного суда наложил арест на земельный участок должника. Мера воздействия оказалась эффективной — до передачи арестованного имущества на реализацию, мужчина выплатил имеющуюся задолженность, включая исполнительский сбор.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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