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Оптово-распределительный центр с доступной рыбой создали в Приморье

Оптово-распределительный центр с доступной рыбой создали в Приморье

Еще более 100 магазинов по всему Приморью обеспечат рыбой по доступной цене.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу администрации Приморского края, оптово-распределительный центр создан на базе Госпродагентства. Предприятие будет реализовывать рыбу предпринимателям со своих складов во Владивостоке и Уссурийске.

Кроме того, приморцы могут сами приехать на склад и приобрести горбушу по социальной цене – 110 рублей за килограмм.

Напомним, социальная программа «Приморская рыба», разработанная по инициативе врио губернатора Олега Кожемяко, начала свою работу 2 ноября. К ней присоединились, как крупные торговые сети, так и индивидуальные предприниматели.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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