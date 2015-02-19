Приморская спортсменка выиграла «серебро» на всероссийском турнире по боксу

На всероссийских соревнованиях «Олимпийские надежды» по боксу среди девушек и юниорок серебряную медаль завоевала спортсменка из Приморья Екатерина Новикова. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации края.

Турнир проходил в подмосковном Королеве, в нем участвовало около 300 спортсменок из 55 регионов России – Москвы, Московской, Оренбургской, Нижегородской, Иркутской, Челябинской, Волгоградской, Ульяновской, Пензенской областей, Бурятии, Башкортостана, Хакасии, Приморского края и других.

В весовой категории до 81 килограмма среди юниорок до 17 лет Екатерина Новикова провела две встречи, одержав досрочные победы над соперницами из Самары и Южно-Сахалинска. В третьем поединке Екатерина уступила представительнице Омска и заняла второе место.

Еще две приморские спортсменки – Соня Самородина (64 килограмма) и Анна Полуцкая (46 килограммов), стали пятыми среди юниорок в своих весовых категориях.

Екатерина Новикова по итогам турнира приглашена в юниорскую сборную России для подготовки к международным соревнованиям.

Как отметил старший тренер краевой женской сборной по боксу Владимир Шипунов, соревнования собрали большое количество участниц. Приехало много команд составом по 10-15 человек, конкуренция значительно возросла, и попасть на пьедестал стало значительно сложнее.

В эти же дни в Королеве проходил международный турнир по боксу, посвященный памяти мастера спорта СССР по боксу А.В. Сухомлина. В нем также участвовала представительница Приморья Ксения Ким. В весовой категории до 60 килограммов среди женщин она заняла третье место, проиграв в полуфинале сопернице из Москвы.

Все спортсменки являются студентками Приморского государственного училища олимпийского резерва и воспитанницами краевой федерации бокса.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]