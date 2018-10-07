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Эксперт: пилоты могут запутаться в новых именах российских аэропортов

Эксперт: пилоты могут запутаться в новых именах российских аэропортов

Пилоты могут запутаться при объявлении пассажирам аэропорта прибытия после того, как воздушным гаваням РФ будут присвоены дополнительные наименования, считает эксперт Межведомственного авиационного экспертного совета, бывший пилот Ан-26 и Ми-8 Виктор Галенко. Об этом "Вести: Приморье" сообщает со ссылкой на РИА Новости.

Напомним, во вторник были объявлены предварительные победители конкурса "Великие имена России". Всероссийский проект был призван выбрать имена, которые дополнят официальные наименования более 40 российских аэропортов международного и федерального значения с совокупным пассажиропотоком более 170 миллионов человек. Проект стартовал 11 октября, региональные общественные палаты предложили первичный список имен-претендентов для названия аэропортов. После этого был сформирован шорт-лист. В голосовании приняли участие порядка 5 миллионов россиян. 

"Достаточно того, что имена тех самых достойных людей, о которых идёт речь, увековечены многократно и без аэропортов. Главное – не сломать язык при объявлении пассажирам аэропорта прибытия после производства посадки", — сказал Галенко.

По его словам, не все представители авиационного сообщества радостно воспринимают данное событие. "Проблема — в переделке большого количества документации во всех службах аэропорта, переоформлении кучи разрешительных документов", — отметил Галенко. 

Результаты общероссийского голосования были озвучены в эфире телеканала "Россия 1". Так, аэропорт Владивостока может получить имя путешественника-исследователя Владимира Арсеньева,  московский аэропорт "Шереметьево" - Александра Пушкина, "Домодедово" — Михаила Ломоносова, аэропорт Мурманска — Николая II, воздушный порт Красноярска может получить имя Дмитрия Хворостовского, Магадана — Владимира Высоцкого, Минвод — Михаила Лермонтова. Второй тур голосования конкурса "Великие имена России" пройдет в нескольких городах, в том числе и в Петербурге.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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Комментариев: 4

  • Иванов Сергей Парфирьевич / Сегодня, 14:35
    № 4  
     

    Цитата: Ольга
    Вы лучше объясните, что это за зеленые человечки стоят на проезжей части и не пускают автомобили к аэровокзалу?

    Это путинские вежливые люди, которые выиграли выборы в Крыму.

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  • Пенсионерка / Сегодня, 13:18
    № 3  
     

    Изначально и мне была непонятна суть то ли переименования аэропортов, то ли дополнительное присвоение . ЗАчем уставшему в дороге пассажиру , многие летят с пересадками , туманить мозг великими именами, что изменится после этих новых названий?Да ничего!Только действительно лишняя нагрузка на пилотов и большинства пассажиров!считаю что эта затея принесёт немалую прибыль этому замудренному хитрецу !

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  • capt / Сегодня, 12:47
    № 2  
     

    А за переоформление всех необходимых документов должен заплатить инициатор переименования аэропортов!

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  • Ольга / Сегодня, 12:46
    № 1  
     

    Вы лучше объясните, что это за зеленые человечки стоят на проезжей части и не пускают автомобили к аэровокзалу?

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