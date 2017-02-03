13,2 тысячи бесплатных гектаров выдано в Приморье

В Приморском крае по программе «Дальневосточный гектар» оформлено в собственность 13,2 тысячи земельных участков. Принято положительное решение по выдаче еще 2,5 тысячи гектаров.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу администрации края, с начала реализации программы заключено уже 13 248 договоров на получение бесплатного участка земли в Приморье. Сегодня в департаменте находится еще почти 2,5 тысячи комплектов документов на предоставление дальневосточного гектара: 268 из них – на подписании, остальные сформированы и направлены на рассмотрение заявителям.

Наиболее востребованы участки, безусловно, у жителей края – приморцы осваивают уже почти 11,5 тысяч гектаров. Также среди получивших наделы – жители Москвы и Московской области (302), Хабаровского края (212), Санкт-Петербурга (97), Краснодарского края (56), Иркутской области (53) и других. Всего гектары в Приморье получили жители 80 регионов.

Напомним, федеральный закон о дальневосточном гектаре вступил в силу 1 июня 2016 года. Он претворялся в жизнь поэтапно, и с 1 февраля прошлого года начал действовать для жителей всей страны. Закон, инициированный Президентом России Владимиром Путиным, призван сделать территорию ДФО более привлекательной для жителей разных регионов России. Каждый россиянин может взять себе бесплатный участок на Дальнем Востоке. В данный момент на получение гектаров в Приморье подано 49 848 заявлений.

Отметим, участникам программы в крае предлагается около 20 мер поддержки, которые касаются предпринимательской деятельности, развития сельского хозяйства, индивидуального жилищного строительства.

Справочно: найти необходимую информацию, решить возникающие вопросы все, кто уже обживается на своем гектаре или только готовится перебраться в Приморье, могут в Центре получателей дальневосточного гектара, который расположен по адресу: Владивосток, улица Бородинская, 14 (холл 1 этажа). Также обратиться за консультацией можно по телефону: 8 (423) 200-95-85.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]