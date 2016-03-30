Жителя Владивостока осудят за наезд на родную сестру

Во Владивостоке перед судом предстанет местный житель, нарушивший правила дорожного движения в состоянии алкогольного опьянения. "Вести:Приморье" сообщают об этом со ссылкой на сайт прокуратуры Приморского края.

Прокуратурой г. Владивостока утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении гр-на Б., который обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем правил дорожного движения, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).

По версии следствия, преступные деяния совершены в июне 2017 года на территории гаражного кооператива в районе ул. Лермонтова пос. Трудовое.

Так, находясь в состоянии алкогольного опьянения, фигурант сел за руль автомобиля «SUZUKI ESCUDO» и при движении задним ходом совершил наезд на родную сестру.

В результате происшествия потерпевшей причинен тяжкий вред здоровью.

В настоящее время уголовное дело направлено в Советский районный суд г. Владивостока для рассмотрения по существу.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]