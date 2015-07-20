Виновник ДТП на Некрасовской возместит в бюджет Владивостока более 1,2 млн. руб.
За восстановление лестничного схода надземного пешеходного перехода в районе остановки «Некрасовская» заплатит виновник аварии, в результате которой в декабре прошлого года обрушилась часть бетонных конструкций виадука. Решение суда вступило в законную силу, исполнительный лист для принудительного взыскания будет передан в Управление Федеральной службы судебных приставов по Приморскому краю, сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу администрации Владивостока.
Сумма ущерба составила 1 миллион 236 тысяч 776 рублей. В неё вошло только восстановление конструкций, повреждённых в результате ДТП. Работы по укреплению и текущему ремонту перехода в сумму ущерба включены не были.
Напомним, что в результате ДТП, которое произошло утром 24 декабря 2017 года, в районе остановки общественного транспорта «Некрасовская» обрушилась часть конструкций надземного пешеходного перехода. Администрация Владивостока привлекла экспертную организацию, которая провела обследование конструкций перехода на возможность его дальнейшей эксплуатации и определила объемы необходимых работ. Восстановительные работы были проведены на средства, выделенные из городского бюджета. Подрядная организация заменила повреждённую опору и укрепила существующие, усилила опоры и несущие балки, смонтировала монолитные ступени лестничного схода, установила металлическое ограждение лестницы, и уже 20 февраля 2018 года спуск с надземного перехода был открыт. Теперь сумма ущерба будет взыскана с виновника дорожно-транспортного происшествия.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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