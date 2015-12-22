Анонс на 6 декабря
6 декабря в 12.00 в Артеме (ул. Бабушкина, 34) — открытие нового центра амбулаторного диализа для пациентов с хронической почечной недостаточностью.
6 декабря в 19.00 в г. Владивостоке, с/к «Олимпиец» (ул. Батарейная, 2) - БК «Спартак-Приморье» Владивосток – БК «Уралмаш» Екатеринбург.
6-8 декабря в 15.00 в г. Владивостоке, с/к «Олимпиец» (ул. Батарейная, 2) - Открытый Чемпионат г. Владивостока по боксу.
6-9 декабря в г. Владивостоке, бассейн с/к «Олимпиец» (ул. Батарейная, 2) - Первенство Приморского края по синхронному плаванию. Начало ежедневно в 08.00, 9 декабря в 09.00.
6 декабря, в 12.00 во Владивостоке, ДЮСШ "Бастион", ул. Никифорова, 43 - состоится встреча с чемпионами и призерами Чемпионата и Первенства мира по кудо, вернувшихся из Японии во Владивосток. Встреча пройдет в формате открытой тренировки, на ней также будут присутствовать юные воспитанники федерации кудо.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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