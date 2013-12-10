Стало известно, где во Владивостоке откроются ёлочные базары
В администрации города сформирован список адресов, где будут будут размещаться нестационарные торговые объекты по продаже новогодних ёлок. Первые предприниматели смогут открыть предновогоднюю торговлю уже 12 декабря. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации города.
На сегодняшний день определен 31 адресный ориентир, где возможна торговля новогодними ёлками. На 16 точках уже определены предприниматели, которые получат право начать торговлю с 12 декабря. Автолавки разместятся на ул. Луговой, 58, ул. Аллилуева, 6, Океанском проспекте, 41, ул. Пшеницына, 22, ул. Руднева 1б и ул. Руднева 13в, стр. 3, ул. Анны Щетининой, 19, ул. Жигура, 48, ул. Кирова, 32, ул. Лермонтова, 75, ул. Маковского, 210, ул. Новоивановская, 10а, ул. Постышева, 47, ул. Фадеева, 12б, ул. Сабанеева, 16.
17 декабря будут подведены итоги закрытого аукциона по 15 адресным ориентирам: ул. Верхнепортовая, 68, ул. Воронежская, 1, ул. Всеволода Сибирцева, 67, ул. Карьерная, 22, ул. Кипарисовая, 22, просп. Красного Знамени, 73, просп. Красного Знамени, 90, просп. Красного Знамени, 114, ул. Нахимова, 1, ул. Русская, 52, ул. Светланская, 177, ул. Уральская, 6, ул. Шилкинская, 21.
Также купить праздничное дерево можно будет на фестивале-ярмарке «Новогодние сказки» на центральной площади краевого центра. Там с 22 декабря будет работать тематическая улица Пихтовая.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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