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Ключи от 59 новых «скорых» Олег Кожемяко вручил главврачам Приморья

Ключи от 59 новых «скорых» Олег Кожемяко вручил главврачам Приморья

Фото: Ng72.ru

Новые медицинские автомобили передали лечебным учреждениям Приморья в среду, 5 декабря. 93,5 миллиона рублей на их покупку направили из краевого бюджета. Ключи главврачам вручил врио губернатора Олег Кожемяко.

30 «скорых» класса «В» Олег Кожемяко передал больницам Дальнегорска, Дальнереченска, Партизанска, Лесозаводска, Михайловского, Кавалеровского, Кировского, Надеждинского, Октябрьского, Спасского, Хасанского и Черниговского районов, а также в станции скорой помощи Артема, Находки, Партизанска, Спасска-Дальнего, Уссурийска.

Врио Губернатора отметил, что автомобили закуплены высокопроходимые, то есть подходят для эксплуатации во всех, даже самых отдаленных районах края.

«Важно, чтобы помощь людям оказывалась качественно и своевременно. По обращениям жителей мы видим, насколько важны автомобили “скорой помощи” для наших городов и поселков», – подчеркнул врио Губернатора.

Еще 29 автомобилей – санитарные машины LADA Niva. Пользоваться ими будут врачи участковых служб. На приобретение служебных машин для городских и районных поликлиник было направлено почти 14,5 миллионов рублей.

Пять машин переданы краевому противотуберкулезному диспансеру. По два автомобиля получат Госпиталь ветеранов войн, Уссурийская центральная районная больница, а также поликлиники Владивостока – детские № 2 и 3, взрослые № 6 и7. По одному санитарному авто переданы в Службу скорой медицинской помощи Владивостока, детские поликлиники № 4, 5, 6, 7, взрослые поликлиники № 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9.

Напомним, ранее за счет средств федерального бюджета был закуплен 31 автомобиль скорой помощи для Приморья.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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