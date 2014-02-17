Приморские полицейские изъяли у жителя Трудового почти 1,5 кг марихуаны

Сотрудники Госавтоинспекции отдела МВД России по городу Уссурийску при несении службы, получили оперативную информацию о том, что у пассажира автомобиля, двигающегося по автодороге Хабаровск—Владивосток, при себе находится наркотическое вещество. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на УМВД по ПК.

На 674 километре гострассы Хабаровск—Владивосток полицейские остановили автомашину Ниссан АД. В ходе осмотра автомобиля в заднем бампере сотрудники дорожно-патрульной службы обнаружили рюкзак, в котором находились вещества растительного происхождения. Пассажир иномарки пояснил, что рюкзак принадлежит ему.

Изъятое направлено на исследование в экспертно-криминалистический отдел. Экспертизой установлено, что представленное на исследование вещество является наркотическим средством каннабис (марихуана), весом более 1200 граммов, что квалифицируется как крупный размер.

В отделе полиции 52-летний житель поселка Трудовое дал признательные показания пояснив, что наркотическое средство изготовил сам для личного потребления.

В следственном подразделении возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 228 Уголовного кодекса Российской Федерации (Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка без цели сбыта наркотических средств, совершенные в крупном размере). Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]