Полтора года лишения свободы получил приморец, в очередной раз севший за руль в состоянии опьянения

В июне 2018 года, находясь на маршруте патрулирования в районе дома № 120 по улице Пионерская в селе Новоникольск, инспекторы дорожно-патрульной службы остановили мопед «Рэйсер» под управлением 38-летнего местного жителя. По результатам освидетельствования у водителя установлено состояние опьянения. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на УМВД по ПК.

Проверка показала, что в 2016 году гражданин имел судимости за повторные факты управления транспортным средством в состоянии опьянения и был приговорён к обязательным работам.

Дознавателем отдела полиции было возбуждено новое уголовное дело по признакам преступления, предусмотренным статьей 264.1 УК РФ (управление другим механическим транспортным средством лицом, находящимся в состоянии опьянения, имеющим судимость за совершение преступлений, предусмотренных ст. 264.1 УК РФ).

Суд, рассмотрев материалы уголовного дела, признал подсудимого виновным. Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 1 год 6 месяцев с отбыванием наказания в колонии-поселении, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на 3 года.

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]