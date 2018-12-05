Депутат Госдумы Сергей Сопчук обратил внимание на "народное творчество" жителей Октябрьского района

Депутат Госдумы от Приморья Сергей Сопчук обратил внимание на своей страничке в соцсетях на народное творчество жителей Октябрьского района. Депутат, проезжая по участку Покровка-Уссурийск, сфотографировал знак неровная дорогая, который неизвестный дорисовал чёрной краской так, что изображение стало больше напоминать часть тела, которую дипломатично можно назвать "пятой точкой".

«Актуальное народное творчество в Октябрьском районе:) Знак отражает состояние "знаменитого" участка краевой трассы от поворота на Покровку до Новоникольска», - с юмором написал Сергей Сопчук.

А ведь с ним сложно не согласиться.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]