На выходных в Приморье придут морозы
Приближаются долгожданные выходные.
На выходных на погоду в крае будет оказывать влияние континентальный антициклон, морозы продолжат усиливаться, в основном, ожидается погода без осадков. Ночная температура воздуха в субботу составит -18...-25 °С, в горных районах до -35 °С, на побережье -12...-19 °С. Днем -8...-15 °С, на севере края до -22 °С. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на Примпогоду.
Воскресный день будет немного теплее субботы.
Во Владивостоке в эти выходные дни морозно и ветрено. Ночью -15...-17 °С, днем -12...-14 °С.
В воскресенье температурный фон на 2—4 градуса выше, чем в субботу.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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