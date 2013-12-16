Новости Общество

QR Код этой страницы
Сегодня, 16:41
  2

На выходных в Приморье придут морозы

На выходных в Приморье придут морозы

Приближаются долгожданные выходные.

На выходных на погоду в крае будет оказывать влияние континентальный антициклон, морозы продолжат усиливаться, в основном, ожидается погода без осадков. Ночная температура воздуха в субботу составит -18...-25 °С, в горных районах до -35 °С, на побережье -12...-19 °С. Днем -8...-15 °С, на севере края до -22 °С. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на Примпогоду. 

Воскресный день будет немного теплее субботы.

Во Владивостоке в эти выходные дни морозно и ветрено. Ночью -15...-17 °С, днем -12...-14 °С.

В воскресенье температурный фон на 2—4 градуса выше, чем в субботу.

Комментировать

Подписывайтесь на наш канал в ВКонтакте,
будьте в курсе последних событий!


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Новости партнеров

Ранее по теме


Добавить комментарий

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта.
Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку:








Школа телевидения

В объективе: дети

Школьное радио







Детские Вести

Отдых у моря