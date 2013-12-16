На выходных в Приморье придут морозы

Приближаются долгожданные выходные.

На выходных на погоду в крае будет оказывать влияние континентальный антициклон, морозы продолжат усиливаться, в основном, ожидается погода без осадков. Ночная температура воздуха в субботу составит -18...-25 °С, в горных районах до -35 °С, на побережье -12...-19 °С. Днем -8...-15 °С, на севере края до -22 °С. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на Примпогоду.

Воскресный день будет немного теплее субботы.

Во Владивостоке в эти выходные дни морозно и ветрено. Ночью -15...-17 °С, днем -12...-14 °С.

В воскресенье температурный фон на 2—4 градуса выше, чем в субботу.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]