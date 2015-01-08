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Два пешехода погибли в Приморье за одни сутки

Два пешехода погибли в Приморье за одни сутки

Фото: Пресс-служба УГИБДД УМВД России по Приморскому краю

За прошедшие сутки на территории региона зарегистрировано 60 дорожно-транспортных происшествий, 2 пешехода погибли, 6 человек получили травмы различной степени тяжести. По фактам ДТП с участием пешеходов Госавтоинспекция проводит проверки.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу УГИБДД УМВД по Приморскому краю, в дежурную часть межмуниципального отдела МВД России «Лесозаводский» поступило сообщение о наезде на пешехода в районе 403 км автодороги Хабаровск-Владивосток. На место происшествия прибыли сотрудники Госавтоинспекции, бригада скорой медицинской помощи.

По предварительным данным, 49-летний водитель "Тойота Карина" двигался со стороны Владивостока в направлении Хабаровска. Пешеход шел по краю проезжей части в попутном с транспортным средством направлении. Не справившись с управлением, автомобилист совершил наезд на мужчину. В результате удара пешехода отбросило на правую полосу движения транспортных средств, где на него был совершен второй наезд автомобилем "Ниссан АД", под управлением 41-летнего мужчины. В результате автоаварии пешеход получил тяжелые травмы, от которых скончался на месте происшествия, до приезда врачей скорой помощи.

Стаж вождения обоих водителей более 10 лет, состояние опьянения не установлено. ДТП произошло в темное время суток, на участке, где не предусмотрено освещение. Световозвращающих элементов на одежде пешехода не было. По факту происшествия со смертельным исходом проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с действующим законодательством. 

В  поселке Тавричанка Надеждинского района также произошел наезд на пешехода. Прибывшие на место происшествия сотрудники Госавтоинспекции установили, что 23-летний мужчина за рулем автомобиля "Тойота Королла" не выбрал безопасную скорость движения, в следствии чего совершил наезд на пешехода, который двигался по проезжей части дороги навстречу транспортному потоку. После наезда пешехода отбросило в кювет. В результате удара 56-летний мужчина скончался на месте происшествия. Стаж вождения водителя "Тойота" составил 2 год, при этом мужчина 26 раз привлекался к административной ответственности за нарушение скоростного режима.

По факту происшествия со смертельным исходом проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с  законодательством Российской Федерации. Назначено проведение ряда исследований.

 

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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