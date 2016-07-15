Новый сквер появился на карте села Покровка. Жители сами выбрали место, и он вошел в программу «Формирования комфортной городской среды». На открытие сквера к селянам приехали важные гости.

Глядя на новый сквер, сегодня сложно представить, что здесь было раньше. Грязь и неприятные запахи торговой площади сменились чистотой, белоснежные уличные фонари теперь украшают новый объект. Как говорят жители, строители постарались.

Константин Шастун, генеральный директор строительной компании: «Старались выполнить все нормы, которые должны были быть в проекте, поэтому и получилось так красиво».

Раиса Кушенко, житель с. Покровка: «Светло, хорошо, красиво. Фазанчик у нас такой аккуратненький, поэтому всё хорошо».

Сергей Кузьменко, депутат Законодательного собрания Приморского края, житель с. Покровка: «Здесь раньше был такой минирынок, не очень благоустроенный. Но вот решили преобразить и сделать сквер».

Изюминкой сквера стал кованный фазан, с высоко поднятой головой, словно он здесь не посторонний. Ведь совсем рядом территория фазаньего государственного заказника. Скамеечки уже облюбовали пенсионеры. Но не будет скучно здесь и молодёжи. В сквер проведён бесплатный интернет.

Светлана Данилина, глава Покровского сельского поселения: «Я думаю, это станет одним из излюбленных для ребят мест и они у нас здесь будут на виду. На сегодня я могу гордится нашим сквером. Пожалуйста, здесь даже могут останавливаться туристы, которые приезжают к нам в Россию и отдохнуть».

Сергей Сопчук, депутат Государственной думы РФ: «Когда я вижу здесь отдыхающих пенсионеров, которым здесь приятно пересидеть и отдохнуть... Выйдя из магазина и не дойдя ещё до дома, есть, где, так скажем, сделать привал свой. Поэтому я считаю, таких мест, конечно, должно быть больше».

На следующий год в планах администрации сельского поселения благоустроить главную площадь села Галёнки, чтобы и его жители смогли приятно провести время и отдохнуть в красивом месте.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]