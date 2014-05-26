Дерево придавило автомобиль во дворе дома во Владивостоке на улице Юмашева
Во вторник, 4 декабря, во дворе дома на Адмирала Юмашева, 18-б дерево упало на припаркованный автомобиль. По всей видимости, у дерева, которое росло на косогоре рядом с площадкой, прогнили корни, и оно рухнуло.
Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на Vl.ru, ствол упал на Toyota Ractis, примял крышу и разбил лобовое стекло. Ветки разлетелись по парковке, но они не повредили стоявшие рядом автомобили.
Юристы в таких случаях рекомендуют не трогать машину и не убирать ветки, вызывать полицию, представителей ТСЖ или УК и сфотографировать место происшествия.
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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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