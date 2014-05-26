Новости Происшествия

QR Код этой страницы
Сегодня, 17:12
  0

Дерево придавило автомобиль во дворе дома во Владивостоке на улице Юмашева

Дерево придавило автомобиль во дворе дома во Владивостоке на улице Юмашева

Фото: Vl.ru

Во вторник, 4 декабря, во дворе дома на Адмирала Юмашева, 18-б дерево упало на припаркованный автомобиль. По всей видимости, у дерева, которое росло на косогоре рядом с площадкой, прогнили корни, и оно рухнуло.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на Vl.ru, ствол упал на Toyota Ractis, примял крышу и разбил лобовое стекло. Ветки разлетелись по парковке, но они не повредили стоявшие рядом автомобили.

Юристы в таких случаях рекомендуют не трогать машину и не убирать ветки, вызывать полицию, представителей ТСЖ или УК и сфотографировать место происшествия.

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru
Комментировать

Подписывайтесь на наш канал в ВКонтакте,
будьте в курсе последних событий!


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Новости партнеров

Ранее по теме


Добавить комментарий

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта.
Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку:








Школа телевидения

В объективе: дети

Школьное радио







Детские Вести

Отдых у моря