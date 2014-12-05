Ёлочные базары в Уссурийске откроются 15 декабря

В субботу, 15 декабря, в Уссурийском городском округе откроются ёлочные базары. По городу будут предоставлены 23 площадки, где можно приобрести хвойных красавиц, еловые ветви и подставки для установки елок. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации городского округа.

«Пока на реализацию хвойных деревьев поступило 15 заявлений, – отметила главный специалист отдела потребительского рынка администрации УГО Александра Володина. – Их прием будет осуществляться без ограничения по дате, при наличии свободных мест».

Самыми большими торговыми точками станут площадки на улице Кузнечной, 14, возле ТК «Центральный», на улице Горького, 43, на прилегающей территории к ТЦ «Исток» и на улице Некрасова, 86, возле ТЦ «Антарес».

Традиционно ёлки в Уссурийск привозят из Кавалеровского, Дальнереченского, Чугуевского и других районов Приморского края. Режим работы торговых точек определяет сам продавец. В основном в своих заявлениях предприниматели отметили время реализации елок с 9.00 до 20.00, но, как правило, торговцы работают до последнего покупателя.

Напомним, площадки по продаже хвойных деревьев начнут работу по следующим адресам:

п. Тимирязевский, ул. Михайловское шоссе, 40 «Б»,

пр-т Блюхера,1б, перед магазином «Никольск»,

пр-т Блюхера,15, на прилегающей территории гипермаркета «Самбери»,

ул. Некрасова,140, рядом с магазином «Ветеран»,

Между домами № 94 и 91, по ул. Пролетарская, (рядом с киоском «Вода»),

ул. Некрасова, 86 на прилегающей территории к ТЦ «Антарес»,

ул. Комсомольская, 83,

ул. Краснознаменная,98, на прилегающей территории к цветочному салону «Орхидея»,

ул. Краснознаменная - Тимирязева, напротив ТЦ «Домострой»,

ул. Кузнечная, 14, на прилегающей территории к ТК «Центральный»,

ул. Русская, 9, с торца МЖД со стороны ул. Русская,

ул. Пролетарская, 3, на прилегающей территории к супермаркету «Фреш-25»,

ул. Суханова, 52, на прилегающей территории к ТЦ «Москва»,

ул. АТЦ «Ариэль», ул. Францева, 2 А,

ул. Краснознаменная – Чичерина возле павильонов «Цветы»,

ул. Краснознаменная,155,

ул. Владивостокское шоссе, 115, перед магазином «Восток мебель»

ул. Новоникольское шоссе, 41 «А»

ул. Некрасова,22, на прилегающей территории к административному зданию ООО «Строительный трест № 34»,

ул. Некрасова,115 «А», на прилегающей территории к супермаркету «Фреш-25»,

ул. Горького,43, на прилегающей территории к ТЦ «Исток»,

ул. Лимичевская, 21, территория оптово-розничной базы «Дружба»,

ТЦ Уссурийский ГУМ, ул. Чичерина, 105.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]