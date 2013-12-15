Во Владивостоке может быть временно запрещено движение большегрузов

Управление дорог и благоустройства сообщает, что в целях обеспечения безопасности дорожного движения в случае снегопада в городе будет введено ограничение движения тяжеловесного и крупногабаритного транспорта, транспортных средств, перевозящих опасные грузы, а также грузовых автомобилей с прицепом. Решение о введении ограничений будет приниматься по фактической погоде, подчеркнули в управлении. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации города.

Согласно полученным от ФГБУ «Приморское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в случае ухудшения погодных условий ограничение будет действовать:

- с 00 часов 10 минут 5 декабря до 23 часов 59 минут 6 декабря;

- с 00 часов 10 минут до 23 часов 59 минут 12 декабря;

- с 00 часов 10 минут 14 декабря до 23 часов 59 минут 16 декабря;

- с 00 часов 10 минут 19 декабря до 23 часов 59 минут 20 декабря.

«Такие меры вводятся в связи с выпадением осадков в виде снега и необходимостью оперативной ликвидации последствий снегопада, обеспечения возможности работы снегоуборочной техники, а также в целях обеспечения безопасности дорожного движения администрация города Владивостока», - отметили специалисты.

Обеспечение выполнения мероприятий по недопуску большегрузного транспорта на дороги общего пользования в период действия временных ограничений возложено на органы ГИБДД.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]