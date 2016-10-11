«Вести: Приморье»: Уникальное сооружение появилось в Приморье

Жизнь под куполом. В Надеждинском районе появилось необычное сооружение. Геодезический купол построили между двумя поселками на пустыре. Так, семья Столяровых осваивает дальневосточный гектар. Сложность строительства в том, что подобного никогда не делали в Приморье.

Владимир Столяров, участник программы «Дальневосточный гектар»: «Специфика купольного строения дает определенные нюансы и тонкости, когда непонятно, как реализовать какую-нибудь идею. Приходится думать и соображать».

Зачем Столяровы строят геокупол и какие проблемы встают на пути к архитектурным инновациям? Репортаж об этом смотрите в 21.45 в программе «Вести: Приморье» на канале «Россия-1».

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]