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«Вести: Приморье»: Уникальное сооружение появилось в Приморье

Жизнь под куполом. В Надеждинском районе появилось необычное сооружение. Геодезический купол построили между двумя поселками на пустыре. Так, семья Столяровых осваивает дальневосточный гектар. Сложность строительства в том, что подобного никогда не делали в Приморье.

Владимир Столяров, участник программы «Дальневосточный гектар»: «Специфика купольного строения дает определенные нюансы и тонкости, когда непонятно, как реализовать какую-нибудь идею. Приходится думать и соображать».

Зачем Столяровы строят геокупол и какие проблемы встают на пути к архитектурным инновациям? Репортаж об этом смотрите в 21.45 в программе «Вести: Приморье» на канале «Россия-1».

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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