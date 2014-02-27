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В краевом центре задержан житель Владивостока, пугающий горожан девиантным поведением

В краевом центре задержан житель Владивостока, пугающий горожан девиантным поведением

Фото: @Экипажи ДПС

В полицию Владивостока поступила информаци о распространении в социальных сетях видеозаписи с изображением обнаженного мужчины.

Как сообщили в пресс-службе Управления МВД России по городу Владивостоку, сотрудники полиции установили личность гражданина и задержали его. Им оказался 58-летний житель города Владивостока, ранее проходивший лечение в психоневрологическом диспансере.

Задержанного передали родственникам для прохождения психоневрологического обследования и дальнейшего лечения.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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