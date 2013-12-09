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11 мобильных групп следят за законностью заготовки новогодних елей в Приморье

11 мобильных групп следят за законностью заготовки новогодних елей в Приморье

Фото: umocpartner.ru

В предновогодние дни для охраны лесов Приморья от незаконных порубок сформировано 11 оперативных мобильных групп. Пока такие факты не зафиксированы.

В краевом департаменте лесного хозяйства «Вестям: Приморье» сообщили, что разработаны маршруты и график патрулирования лесных угодий, в каждом филиале краевого лесничества составлены планы совместных с районными подразделениями полиции мероприятий по охране лесов.

По словам специалистов, в текущем году фактов незаконных рубок деревьев для заготовки новогодних елей пока не зафиксировано.

Напомним, что самостоятельно граждане заготавливать новогодние деревья не могут. За незаконную рубку деревьев предусмотрена административная ответственность – штраф с возмещением ущерба, причиненного лесному хозяйству. При ущербе свыше 5 тысяч рублей нарушитель привлекается к уголовной ответственности.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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