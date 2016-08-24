Приморский край опережает все регионы округа в деле реализации госпрограммы «Дальневосточный гектар». Именно на юге Дальнего Востока россияне больше всего желают обосноваться. Землю осваивают по-разному: развивают свой бизнес, выращивают продукты. Но кто-то нестандартно подходит к вопросу. О самом необычном жилье, которое построили на бесплатном гектаре — далее.

Екатерина Шинкаренко, корреспондент: «Еще в июне здесь был пустырь, сегодня — геодезический купол. Это не научное и не военное сооружение — жилой дом. Треугольные окна и круглые стены — такое строительство для семьи Столяровых — эксперимент».

Методом проб и ошибок. Жилище-полусфера — штучное строение для Приморского края. Специалистов, которые могли бы помочь с возведением купола, в регионе нет.

Владимир Столяров, участник программы «Дальневосточный гектар»: «Специфика купольного строения дает определенные нюансы и тонкости, когда непонятно, как реализовать какую-нибудь идею. Приходится думать и соображать. Из-за этого мы не уложились в график. То есть в этот момент, когда мы с вами на морозе разговариваем внутри купола, мы уже должны были сидеть за столом и чай пить».

Архитектор, строитель и дизайнер в одном лице — глава семейства с говорящей фамилией. Владимир Столяров практически самостоятельно возвел каркас, обшил стены, вставил окна, впереди — завершающий этап.

Владимир Столяров, участник программы «Дальневосточный гектар»: «На данный момент мы занимаемся полом. Мы — Владимир Владимиров Столяров — занимаемся полом. В одном лице. Подшивка пола идет, утеплитель вот лежит, мне немного осталось, надеюсь на этой неделе закончить».

Геодезический купол-дом располагается между двумя поселками в Надеждинском районе. Вокруг ни души и пять гектаров личного пространства. На защите — четвероногие гиганты, а за мышами «следят» породистые коты. Мечту — жить вдали от цивилизации — помогла воплотить программа «Дальневосточный гектар».

Владимир Столяров, участник программы «Дальневосточный гектар»: «На самом деле, это второй участок, который мы выбрали. Первый нам отказали в Кипарисово. А этот нам одобрили. Думаем, ну, все, судьба, значит».

Приморье остается лидером среди регионов-участников программы «Дальневосточный гектар». По данным агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке, в крае заключено практически 13,5 тысяч договоров. Для получения земли доступны 24 меры господдержки.

А в геокуполе Владимир Столяров спешит закончить работы к новому году. Дальше — осваивать оставшиеся 4 гектара земли.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]