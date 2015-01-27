Во Владивостоке работница ателье сдала в ломбард чужую шубу

Следователями отдела полиции № 5 УМВД России по городу Владивостоку (Советский район) окончено расследование уголовного дела в отношении жительницы Владивостока, совершившей кражу норковой шубы, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на УМВД по ПК.

Ранее в дежурную часть отдела полиции поступило сообщение от жительницы краевого центра о том, что у нее пропала шуба, которую она сдала в ателье для подготовки к зиме.

В ходе проведения доследственной проверки установлено, что обвиняемая, работая мастером по ремонту одежды в ателье, похитила норковую шубу, которую жительница Владивостока сдала на ремонт. Ущерб, причиненный потерпевшей, составил 100 тысяч рублей.

Расследование уголовного дела окончено. Доказана причастность 46-летней жительницы краевого центра к совершению преступления. Женщина пояснила, что сдала шубу клиентки в ломбард, поскольку нуждалась в деньгах. Похищенное имущество возвращено законной владелице.

Уголовное дело по обвинению по части 2 статьи 158 УК РФ (кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину) передано в суд для рассмотрения по существу.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]