Во Владивостоке работница ателье сдала в ломбард чужую шубу
Следователями отдела полиции № 5 УМВД России по городу Владивостоку (Советский район) окончено расследование уголовного дела в отношении жительницы Владивостока, совершившей кражу норковой шубы, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на УМВД по ПК.
Ранее в дежурную часть отдела полиции поступило сообщение от жительницы краевого центра о том, что у нее пропала шуба, которую она сдала в ателье для подготовки к зиме.
В ходе проведения доследственной проверки установлено, что обвиняемая, работая мастером по ремонту одежды в ателье, похитила норковую шубу, которую жительница Владивостока сдала на ремонт. Ущерб, причиненный потерпевшей, составил 100 тысяч рублей.
Расследование уголовного дела окончено. Доказана причастность 46-летней жительницы краевого центра к совершению преступления. Женщина пояснила, что сдала шубу клиентки в ломбард, поскольку нуждалась в деньгах. Похищенное имущество возвращено законной владелице.
Уголовное дело по обвинению по части 2 статьи 158 УК РФ (кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину) передано в суд для рассмотрения по существу.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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