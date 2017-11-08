Олег Кожемяко: Проект новой тренировочной базы «Луча» должен быть готов до конца года

На строительство новой учебно-тренировочной базы приморского «Луча» предусмотрено 99 миллионов рублей. Об этом было заявлено на встрече врио губернатора Олега Кожемяко с футболистами, руководством и болельщиками приморского клуба в среду, 5 декабря.

Как сообщает пресс-служба администрации Приморского края, Олег Кожемяко подчеркнул важность сохранения клуба, у которого тысячи болельщиков.

«Луч» неразрывно связан с историей Приморского края. Важно, чтобы команда дальше показывала результаты, чтобы была преемственность и свой потенциал. Тогда дети будут понимать, что есть возможность выйти на вершину мастерства», – заявил он.

По словам исполнительного директора «Луча» Евгения Стрижиченко, благодаря титульным спонсорам и поддержке администрации края ситуация в клубе нормализовалась, но по-прежнему остается открытым вопрос отсутствия учебно-тренировочной базы.

«Тренировочная база на Седанке сейчас клубу не принадлежит, поля в долгосрочной аренде. Мы там на «птичьих правах», – сказал он.

Директор департамента физкультуры и спорта Приморья Жан Кузнецов отметил, что в комплексном плане развития Дальнего Востока на 2019 год предусмотрены средства на строительство новой базы – 99 миллионов рублей. Проект уже есть, но требуется его корректировка.

Олег Кожемяко поручил профильным департаментам доработать его до конца года.

Врио Губернатора также отметил возможность создания в Приморье азиатской футбольной лиги, соревнования которой можно было бы проводить в рамках Восточного экономического форума.

В завершении встречи футболисты подарили Олегу Кожемяко именную футболку клуба с номером 17.

Отметим, в этом году «Луч» отмечает 60-летний юбилей. За это время команда четыре года выступала в Премьер-лиге, пять раз становилась чемпионом зоны «Восток» Первой лиги. На сегодняшний день «желто-синие» занимают 10 место, не проигрывая уже 13 матчей подряд.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]