Трое инспекторов ППС эвакуировали жителей многоквартирного дома во время пожара во Владивостоке

Инспекторы патрульно-постовой службы Управления МВД России по городу Владивостоку старший лейтенант полиции Дмитрий Закордонец, сержант полиции Артем Мокшин и младший сержант Эльвин Бабаев во время патрулирования территории увидели, как горит одна из квартир многоэтажного дома, расположенного в районе улицы Острякова.

Оценив ситуацию, полицейские вызвали на место происшествия сотрудников МЧС и скорую медицинскую помощь, а сами приступали к эвакуации жителей многоэтажки. Сотрудники полиции провели поквартирный обход с рекомендацией покинуть квартиры. К моменту прибытия пожарных все жильцы были предупреждены и эвакуированы. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на УМВД по ПК.

Вскоре пожарные расчёты ликвидировали возгорание. В целях охраны общественного порядка, обеспечения личной и имущественной безопасности граждан до приезда медиков и спасателей полицейские находились на месте происшествия.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]