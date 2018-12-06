Надежда Бабкина приехала поздравить приморцев с 80-летием края
"Вести: Приморье. Новости культуры": Интервью с Надеждой Бабкиной, народной артисткой РСФСР, руководителем ансамбля «Русская песня».
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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