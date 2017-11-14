Дума Владивостока вдвое увеличила срок процедуры избрания мэра города

Депутаты думы Владивостока в четверг на очередном заседании приняли постановление, согласно которому почти в два раза увеличиваются срок процедуры избрания главы города - с 55 до 100 календарных дней, сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на "Интерфакс - Дальний Восток".

"Опыт проведения конкурса в 2017 году показал, что установленные ранее сроки проведения отдельных конкурсных процедур слишком сжатые, о чем не раз говорили члены конкурсной комиссии. Так, срок проверки достоверности документов, а также соответствия кандидатов установленным законодательством требованиям составил только семь дней. Считаю, что увеличенные сроки являются оптимальными", - сообщил на заседании председатель гордумы Андрей Брик.

Из 29 присутствовавших на заседании депутатов за эти изменения проголосовал 21, восемь воздержались.

Как сообщалось, бывший мэр Владивостока Виталий Веркеенко ушел в отставку по собственному желанию с 11 октября. В случае досрочного прекращения полномочий главы города Владивостока проводится конкурс на замещение должности.

Депутаты думы пока не приступили к формированию конкурсной комиссии.

Прямые выборы глав городских округов и муниципальных образований в Приморье не проводятся с ноября 2014 года, соответствующий закон принял местный парламент.

Между тем, Законодательное Собрание Приморья 28 ноября в первом чтении одобрило законопроект о возвращении прямых выборов глав городов и районов, внесенный врио губернатора края Олегом Кожемяко.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]