В Приморье будут судить несовершеннолетнего наркоторговца

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении 17-летнего местного жителя. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств).

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на СК РФ по Приморскому краю, осенью 2018 года обвиняемый, сговорившись с подельником, получал от него наркотические средства, а затем сам делал тайники «закладки» с целью сбыта. Преступление не было доведено до конца по независящим от обвиняемого обстоятельствам, поскольку в ходе осмотра места происшествия на улице Баневура в городе Артеме обнаружено и изъято 15 свёртков с наркотическим веществом.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]