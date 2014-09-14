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Более 300 концертов известных российских артистов пройдут в Приморье

Более 300 концертов известных российских артистов пройдут в Приморье

Фото: Администрация Приморского края

Лучшие творческие коллективы Приморья и любимые артисты России приготовили подарок в честь юбилея края. Большой гастрольный тур «Приморье – 80» объединил более 300 концертных программ во всех уголках региона, включая самые отдаленные территории.

Как отметили в краевом департаменте культуры, к 80-летию Приморья, при поддержке врио Губернатора Приморья Олега Кожемяко, подготовлен большой подарок для жителей региона.

«Во всех 34 муниципальных образованиях проходят праздничные концертные программы, встречи с популярными артистами и телеведущими, а также краевыми творческими коллективами. В некоторых районах Приморья встречи уже состоялись. Аншлаги везде, концерты проходят с большим успехом. Они продолжатся до Нового года», – рассказала заместитель директора департамента Анна Гоголева.

Так в районах побывают актеры Сергей Жигунов и Сергей Степанченко, группы «Цветы» и «Песняры», певицы Екатерина Шаврина и Надежда Бабкина, а также телеведущие Октябрина Ганичкина и Ольга Платонова, известные по программе «Дачные феи».

Напомним, торжественные мероприятия в честь юбилея Приморского края проходят во всех муниципалитетах в течение года.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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