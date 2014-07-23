Пятый гемодиализный центр открыли в Приморье

В Приморье открылся новый центр амбулаторного диализа для пациентов с хронической почечной недостаточностью. Здесь уже принимают первых пациентов – жителей Артемовского городского округа, Надеждинского и Шкотовского районов. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации края.

Новый гемодиализный центр открыт инвестором. Согласно договору компания, которая частично взяла на себя функции нефрологической службы здравоохранения Приморья, работает по системе обязательного медицинского страхования, то есть полностью обеспечивает аппаратуру расходным материалом, а сами пациенты получают соответствующую помощь бесплатно в рамках полиса ОМС.

Центр амбулаторного диализа в Артеме стал четвертым центром в крае, который работает на таких условиях. Первый подобный центр появился в июле 2016 года в Спасске-Дальнем. Второй открыт в конце 2017 года в Находке, в мае 2018 года – диализный центр в Арсеньеве.

Новый центр оснащен диализным оборудованием последнего поколения: пятью аппаратами «искусственная почка» японского производства, высокопроизводительной системой водоподготовки, системой приготовления и центральной раздачи диализного концентрата, а также всеми необходимыми комплектами расходного оборудования и материалами.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]