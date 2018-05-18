В Приморье приостановлен ввоз более 10 тонн собачьего лакомства, прибывшего из Китая
Управлением Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области приостановлен ввоз в край более 10 тонн костей для собак из КНР по причиневыявленных несоответствий оформления маркировки требованиям законодательства Российской Федерации. Движение продукции приостановлено до устранения нарушений.
Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на Россельхознадзор по Приморскому краю и Сахалинской области, при ввозе на территорию Российской Федерации крупной партии поднадзорной продукции из КНP – лакомства для собак (кости) общим весом 10 тонн 819 кг – должностными лицами Управления Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области выявлены нарушения Единых ветеринарно-санитарных требований.
Так, при досмотре продукции госинспектором Управления установлено, что на части транспортной тары товара неверно указан импортер, что не соответствует Техническому регламенту Таможенного союза ст. 4, п 4.1 «Пищевая продукция в части ее маркировки» (ТР ТС 022/2011).
На основании действующего законодательства Российской Федерации и Евразийского экономического союза специалистами территориального Управления было принято решение о запрете дальнейшего движения поднадзорной продукции. После устранения выявленных нарушений груз может быть принят к дальнейшей перевозке и реализации.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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