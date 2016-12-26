Житель Приморья осужден за попытку дать взятку судебному приставу

Ленинский районный суд г. Владивостока вынес приговор исполнительному директору ООО «Стафф-ДВ», обвиняемому в даче взятки судебному приставу отдела судебных приставов по Ленинскому и Фрунзенскому районам Владивостока за незаконное бездействие по исполнительным производствам, возбужденным в отношении юридического лица в связи с образовавшейся задолженностью по оплате труда.

Как сообщает "вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу УФССП по Приморскому краю, злоумышленник, действовавший в интересах ООО «Стафф-ДВ», предложил должностному лицу денежное вознаграждение. Судебный пристав немедленно сообщил в отдел противодействия коррупции УФССП России по Приморскому краю о склонении представителем организации-должника к коррупционному преступлению.

По данному факту сотрудники отдела противодействия коррупции УФССП Приморья провели проверку. Материалы проверки были направлены в оперативные подразделения правоохранительных органов. В рамках проведенных мероприятий с участием судебного пристава, исполнительный директор компании передал 25 000 рублей должностному лицу. Факт попытки дачи взятки был зафиксирован в установленном законом порядке. Следователем СУ СК РФ по Приморскому краю было возбуждено уголовное дело. В ходе следствия доказана причастность фигуранта уголовного дела к совершению преступления.

Подсудимый признан виновным по ч.3 ст. 291 УК РФ (Дача взятки должностному лицу). Ему назначено 3 года условно с испытательным сроком 5 лет.

Напомним, что сотрудники отдела противодействия коррупции УФССП Приморья направили материалы дела в краевую прокуратуру для решения вопроса о привлечении ООО «Стафф-ДВ» к административной ответственности за правонарушение, предусмотренное ч. 1 ст. 19.28 КоАП РФ (Незаконное вознаграждение от имени юридического лица). Юридическое лицо подвергнуто административному наказанию в виде денежного штрафа в размере полумиллиона рублей.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]