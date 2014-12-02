Более 10 тысяч выпускников Приморья написали итоговое сочинение по русскому языку

Сочинение, являющееся допуском к единому государственному экзамену, написали школьники региона в среду, 5 декабря. За ходом проведения процедуры следили более 300 общественных наблюдателей–студентов Приморья.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу администрации Приморского края, в этом учебном году, для итогового сочинения были выбраны пять открытых направлений: «Отцы и дети», «Мечта и реальность», «Месть и великодушие», «Искусство и ремесло», «Доброта и жестокость».

«Выпускники с ограниченными возможностями здоровья вместо итогового сочинения вправе писать изложение. Ребята, получившие “незачет” по своей работе, не явившиеся на итоговое сочинение или изложение, а также те, кто не завершил его написание по уважительным причинам смогут написать работу в дополнительные сроки – 6 февраля и 8 мая 2019 года», – отметили в администрации края.

Отметим, итоговое сочинение в основной срок 5 декабря написали около 665 тысяч выпускников по всей стране, изложение – около 13,5 тысяч одиннадцатиклассников.

Добавим, система ЕГЭ стала основной формой государственной итоговой аттестации выпускников 11 класса российских школ с 2009 года. Эти результаты используются при поступлении в высшие учебные заведения страны. По мнению Президента России Владимира Путина, главный плюс единого экзамена – возможность для школьников со всей страны поступить учиться в вузы крупных городов. Количество ребят-абитуриентов не из столичных городов резко увеличилось после введения ЕГЭ. Президент подчеркивает, что ЕГЭ уравнивает всех поступающих в высшие учебные заведения и, в целом, несмотря на возникающие вопросы, работает достаточно эффективно.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]