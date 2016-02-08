После небольшого снега во Владивостоке похолодает

Сегодня над большей территорией Приморья продолжит господствовать антициклон: ясная, морозная погода. Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на "Примпогода.ру", юг края накроет облачностью циклона, который смещается над акваторией Японского моря, и здесь вечером начнется небольшой снег. Максимальная температура воздуха будет немного ниже по сравнению со вчерашим днем.

Ближайшие сутки над Приморским краем сохранится поле повышенного атмосферного давления, на большей территории края без осадков. Лишь ночью на юге края местами пройдет небольшой снег. Свежий северо-западный ветер, на побережье сильный. Циклон сместится в Тихий океан, вторгнется очередная порция холода. Морозы усилятся, ночью -16...-23 °С, на северо-востоке до -31 °С, на побережье и юго-востоке края -10...-15 °С. Днем -9...-15 °С, на северо-востоке до -20 °С.

Во Владивостоке вчера было ясно и морозно. В дневные часы воздух прогрелся до -5...-7 °С. Ночью столбики термометра опустились до -8...-10 °С. Сегодня переменная облачность. Вечером возможен слабый снег. Максимальная температура воздуха не намного ниже, чем вчера. Ближайшие сутки преимущественно без осадков. Похолодает еще на 4 — 6 °С.

В выходные дни Приморье окажется под опекой континентального антициклона. В крае морозы продолжат усиливаться, в основном, ожидается погода без осадков.

Как сообщили в пресс-службе Примгидромета, ночная температура воздуха в субботу составит -18...-25 °С, в горных районах до -35 °С, на побережье -12...-19 °С. Днем -8...-15 °С, на севере края до -22 °С. Воскресный день будет немного теплее субботы.

Во Владивостоке в эти выходные дни морозно и ветрено, обойдется без осадков. Ночью в субботу -15...-17 °С, днем -12...-14 °С. В воскресенье температурный фон на 2-4 градуса выше, чем в субботу.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]