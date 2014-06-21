Метод бесшовной пересадки волос вот уже 9 лет успешно проводят медики из центра трихологии клиники ХФЕ в Москве. Благодаря новой технологии роскошную шевелюру вернули себе сотни людей. В декабре этого года центр отмечает юбилей, и приглашает приморцев на консультации. Как вернуть уверенность в себе, разбирался наш корреспондент.

Иметь роскошные волосы сегодня — значит, быть здоровым, сильным и уверенным в себе. Но часто плохая экология, несбалансированное питание, стрессы или генетика приводят к тому, что у человека происходит интенсивное облысение. Если волосы по каким-то причинам стали выпадать, то здесь требуется особый подход в лечении или даже трансплантация волос.

Врачи центра трихологии клиники ХФЕ в Москве готовы помочь любому человеку, кто уже потерял всю надежду вернуть волосам естественную густоту. Благодаря безоперационной медицинской амбулаторной процедуре можно полностью восстановить утраченные волосы или добавить густоту.

Этот метод бесшовной пересадки волос выполняется тончайшими микроинстурментами-иголочками безболезненно, без рубцов и шрамов. Он подходит для пациентов любого возраста и пола. С помощью этой процедуры можно не только вернуть утраченные волосы, но закрыть шрамы, рубцы, ожоги, корректировать брови, усы, бороду.

Процедуры проводят высококвалифицированные трихологи-трансплантологи, имеющие профессиональный опыт в данной сфере.

В декабре этого года центру трихологии клиники ХФЕ исполняется 9 лет. В честь этого события для клиентов из Приморского края действует дополнительная скидка 9 %.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]