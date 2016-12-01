Анонс на 7 декабря

7 декабря в преддверии Международного дня борьбы с коррупцией прокуратура Приморского края организует «прямую линию» с 10.00 до 13.00 часов по телефону: 8(423) 240-62-04.

7 декабря во Владивостоке на о. Русский в 10.00 в ДВФУ пройдет ежегодная конференция «Модель ООН на Дальнем Востоке».

7 декабря в 10.00 на аэродроме Центральная Угловая пройдет авиашоу с участием группы высшего пилотажа и воздушного боя «Соколы России».

7-9 декабря г. Уссурийск, с/к «Локомотив» (ул. Слободская, 6). Чемпионат Приморского края по настольному теннису. Начало 7 декабря в 10.00, открытие в 15.00.

7-12 декабря Приморский край. Краевой фестиваль, посвященный Всероссийской декаде инвалидов.

7 декабря — Международный день гражданской авиации.

7 декабря — День инженерно-авиационной службы ВКС России.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]