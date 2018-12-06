Во Владивостоке сбили пешехода, переходившего дорогу в неположенном месте
Сегодня, 6 декабря, утром во Владивостоке автомобилист сбил пешехода, переходящего дорогу за пределами пешеходного перехода. Произошедшее попало в объективы камер дорожного наблюдения.
Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на Vl.ru, это случилось в районе пересечения Луговой и Светланской, возле поворота на Горную. Мужчина начал переходить дорогу еще на желтый сигнал светофора. За ним пошли другие пешеходы, как только загорелся зеленый свет. Вот только в этот момент пострадавший пешеход находился в паре десятков метров от перехода, за поворотом на Горную.
Так как мужчина находился на значительном расстоянии от светофора, водитель легковушки уже успел проскочить переход. Машина двигалась спокойно, без превышения скорости. Пешеход тоже не торопился. Никто не собирался уступать, итог – ДТП. Пешеход на какое-то время остался лежать на дорожном полотне, однако, по словам очевидцев, мужчина получил несерьезные травмы.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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