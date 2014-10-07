Госавтоинспекция разьясняет правила движения по улице Суханова во Владивостоке

На участке автодороги в районе дома №13 по улице Суханова разрешено движение автотранспорта только прямо, поворот налево, в сторону улицы Луцкого, "Золотого моста» - запрещен. Как сообщили в пресс-службе ОБ ДПС ГИБДД УМВД России по г. Владивостоку, данное направление движения водителям регламентируют дорожные знаки 3.18.2 «Поворот налево запрещен», 2.1 «Главная дорога», со знаком дополнительной информации 8.13 и дорожная разметка 1.11.

Также запрещен поворот налево на перекрестке автодорог улиц Суханова-Лазо. На данном участке автодороги нанесена сплошная линия дорожной разметки 1.3 и установлен дорожный знак 4.1.1 «Движение прямо» (на таких дорогах поворот налево и разворот могут выполняться на перекрестках и в других местах, где это не запрещено правилами, знаками или разметкой). В данной ситуации водитель автомобиля должен ехать по круговому движению.

В Госавтоинспекции подчеркнули: только безусловное следование норме закона каждым из участников дорожного движения способно упорядочить взаимоотношения на дороге и снизить число дорожно-транспортных происшествий, в том числе с тяжкими последствиями.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]